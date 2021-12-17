Правоохранители изъяли более 700 кг наркотиков во Владимирской области

В частности, в Александровском районе региона обнаружили подпольную лабораторию, в которой, по предварительным данным, производили до 100 кг запрещенных веществ в месяц.

«Изъяты реактор, лабораторное оборудование, 2,7 тонны прекурсоров, 63 кг мефедрона и свыше 700 кг наркотического средства в ранней стадии готовности. На месте происшествия задержаны двое так называемых варщиков, приехавших в регион из Кабардино-Балкарской Республики», — приводит ТАСС сообщение МВД.

Спустя несколько дней были установлены сообщники задержанных, межрегиональные курьеры и держатели оптовых складов. Правоохранители задержали одного из них во Владимире, второго — в Смоленске.

Кроме того, полицейские задержали на въезде в Московскую область двух человек, подозреваемых в фасовке и сбыте наркотиков в Центральном федеральном округе. В автомобиле задержанных обнаружили 10 кг запрещенного вещества.

Правоохранительные органы возбудили восемь уголовных дел по нескольким частям статьи о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Кроме того, было возбуждено дело об организации преступного сообщества или участии в нем. Все задержанные арестованы.

