Пожар в квартире в Твери: есть погибшие
24 апреля 202304:02
В одной из квартир жилого дома на улице Можайского в Твери произошел пожар, сообщает пресс-службе следственного управления СК России по региону.
При тушении обнаружили тела трех человек. По фактам гибели людей организована доследственная проверка.
Возгорание произошло в подъезде дома на улице Можайского. Отмечается, что погибли взрослые.
Ранее в Брянской области трое детей погибли при пожаре в частном доме, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru