Пожар в квартире в Твери: есть погибшие

В одной из квартир жилого дома на улице Можайского в Твери произошел пожар, сообщает пресс-службе следственного управления СК России по региону.

В Брянской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

При тушении обнаружили тела трех человек. По фактам гибели людей организована доследственная проверка.

Возгорание произошло в подъезде дома на улице Можайского. Отмечается, что погибли взрослые.

Ранее в Брянской области трое детей погибли при пожаре в частном доме, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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