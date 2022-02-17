Пожар произошел в здании шиномонтажа в центре Москвы
17 февраля 202200:54
Пожар произошел в здании шиномонтажа по улице Новая Переведеновская в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника, горели оборудование и отделка шиномонтажа. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Информации о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru