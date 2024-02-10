Пожар начался в многоэтажке в Москве

В столичной многоэтажке вспыхнул пожар, сообщают в Сети очевидцы.

Ваша кровля в зоне риска: Пожары из-за обогрева крыш рискуют повториться в Москве

Так, из окон на девятом этаже 25-этажного дома на Ясеневой улице валит черный густой дым.

Огнеборцы уже находятся на месте ЧП и занимаются тушением пожара. По предварительным данным, никто не пострадал.

Прошлой ночью в районе станции метро «Аэропорт» в столице полыхала кровля «Дома писателей», в котором проживают известные деятели искусства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Спасатели эвакуировали больше 400 жильцов. Пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров, а крыша выгорела полностью. В СК приоритетной версией пожара назвали нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПожарМЧС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры