Пожар начался в многоэтажке в Москве
В столичной многоэтажке вспыхнул пожар, сообщают в Сети очевидцы.
Так, из окон на девятом этаже 25-этажного дома на Ясеневой улице валит черный густой дым.
Огнеборцы уже находятся на месте ЧП и занимаются тушением пожара. По предварительным данным, никто не пострадал.
Прошлой ночью в районе станции метро «Аэропорт» в столице полыхала кровля «Дома писателей», в котором проживают известные деятели искусства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Спасатели эвакуировали больше 400 жильцов. Пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров, а крыша выгорела полностью. В СК приоритетной версией пожара назвали нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru