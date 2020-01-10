Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми удалось ликвидировать

Пожар на заводе "Лукойла" в городе Ухта республики Коми удалось потушить, открытое горение прекращено. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС РФ.

Ранее министерство передавало информацию о разгерметизации четырех резервуаров с нефтью, причиной которой стало возгорание и последовавшие за ним резкое увеличение температуры. Пожарные смогли справиться с возгоранием с помощью специальной пены, снизившей как температуру, так и давление в емкостях с нефтепродуктами. Сейчас, как передает МЧС, работы на месте пожара продолжаются.

ЧП на нефтеперерабатывающем заводе ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" был обнаружен вечером 9 января. По предварительным данным, возгорание началось с оборудования, созданного для изготовления дизельного топлива. Площадь пожара составила несколько тысяч квадратных метров. Администрация города, по данным агентства, сообщает о случившемся на заводе взрыве. В СМИ сообщали о двух взрывах.

