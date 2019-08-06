Пожар на арсенале под Ачинском полностью потушен

Огонь, охвативший склад военной части в Ачинском районе Красноярского края полностью потушен, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации. Уточняется, что после 5 часов утра по московскому времени снаряды перестали взрываться.

Как отмечает RT, самолёты Ил-76 и вертолёты Ми-8, оборудованные сливными устройствами, начали заливать территорию склада водой. В результате ЧП в военной части под Ачинском пострадали 12 человек.

В Министерстве обороны считают, что пожар на складе, судя по всему, вызван нарушением техники безопасности. Такую версию озвучил заместитель главы оборонного ведомства Дмитрий Булгаков, передает Ura.ru. Он призвал дождаться окончательных выводов по итогам следствия. Булгаков также сообщи, что пострадавший склад будет ликвидирован.

