Появились первые подробности пожара в «Москва-Сити»
12 февраля 202319:00
В деловом центре «Москва-СИти» горит строящаяся башня Moscow Tower. Пожар возник на четвертом этаже и охватил 100 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что в здании загорелись строительные материалы.
По предварительным данным, в строении нет людей.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее стало известно о возгорании одной из башен бизнес-центра «Москва-Сити».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru