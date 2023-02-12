Появились первые подробности пожара в «Москва-Сити»

В деловом центре «Москва-СИти» горит строящаяся башня Moscow Tower. Пожар возник на четвертом этаже и охватил 100 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Спасатели тушат пожар в одной из башен «Москва-Сити»

Уточняется, что в здании загорелись строительные материалы.

По предварительным данным, в строении нет людей.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно о возгорании одной из башен бизнес-центра «Москва-Сити».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваПожарПожарные
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