После теракта ВСУ в Херсоне погиб один человек

Об этом сообщает Минздрав Херсонской области.

«Сегодня, 23 октября 2022 года, украинские националисты совершили теракт на одной из улиц Херсона. В результате, к несчастью, один человек погиб, трое получили ранения», - отмечает ведомство.

Ранее российские войска отразили все атаки ВСУ в Херсонской области. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

