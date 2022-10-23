После теракта ВСУ в Херсоне погиб один человек

В результате теракта, организованного ВСУ, в Херсоне погиб, по предварительным данным, по меньшей мере, один человек, еще трое получили ранения.

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Об этом сообщает Минздрав Херсонской области.

«Сегодня, 23 октября 2022 года, украинские националисты совершили теракт на одной из улиц Херсона. В результате, к несчастью, один человек погиб, трое получили ранения», - отмечает ведомство.

Ранее российские войска отразили все атаки ВСУ в Херсонской области. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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