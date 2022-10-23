После теракта ВСУ в Херсоне погиб один человек
В результате теракта, организованного ВСУ, в Херсоне погиб, по предварительным данным, по меньшей мере, один человек, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает Минздрав Херсонской области.
«Сегодня, 23 октября 2022 года, украинские националисты совершили теракт на одной из улиц Херсона. В результате, к несчастью, один человек погиб, трое получили ранения», - отмечает ведомство.
Ранее российские войска отразили все атаки ВСУ в Херсонской области. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru