После отравления едой из автоматов в Москве госпитализированы 23 человека

23 человека попали в больницы после отравления едой из вендинговых аппаратов, в настоящий момент двое выписаны. Как отмечает РИА Новости, по словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светланы Сметаниной, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

По словам специалиста, всем им поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция неуточненной этиологии». При этом все пострадавшие связывают свое состояние с употреблением в пищу готовой продукции из вендинговых аппаратов.

Между тем, сеть кафе, едой из которых, предположительно, отравились жители столицы, планирует провести проверку и привлечь к ней независимых экспертов.