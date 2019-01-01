После отравления едой из автоматов в Москве госпитализированы 23 человека
23 человека попали в больницы после отравления едой из вендинговых аппаратов, в настоящий момент двое выписаны. Как отмечает РИА Новости, по словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светланы Сметаниной, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.
По словам специалиста, всем им поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция неуточненной этиологии». При этом все пострадавшие связывают свое состояние с употреблением в пищу готовой продукции из вендинговых аппаратов.
Между тем, сеть кафе, едой из которых, предположительно, отравились жители столицы, планирует провести проверку и привлечь к ней независимых экспертов.
Ранее НСН писала, что «Росконтроль» провел проверку бедер цыплят-бройлеров. Исследование показало, что большинство исследованных образцов оказались опасны для здоровья. В общей сложности специалисты оценили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день». Продукция только последней марки оказались безопасными для употребления. У остальных испытуемых были обнаружены такие недостатки продукции, как затхлый запах, липкая поверхность и беловато-желтый цвет с серым оттенком. Содержание микроорганизмов до 24 раз превышало максимально допустимого значения. Кроме того, в мясе первой мaрки нaшли бaктерии группы кишечной пaлочки, a в мясе второй мaрки — сaльмонеллы. Все три мaрки были включены в черный список оргaнизaции.
Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что ничего страшного в подобных несоответствиях продукции стандарту нет. По его словам, в летний период, подобные проблемы нередки, поскольку оборудование начинает выходить из строя.
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