Посетители «Ашана» в Москве сообщают о драке со стрельбой

В Москве в пятницу вечером произошла драка со стрельбой в магазине «Ашан» на улице Верхняя Красносельская, сообщают СМИ.

РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев приводит подробности инцидента. Отмечается, что был, как минимум, один выстрел, который очень испугал посетителей магазина.

По данным «Известий», полиция задержала несколько человек.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

На месте ЧП сейчас большое количество полиции и машины скорой помощи.

