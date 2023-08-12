Посетителей Приморского океанариума эвакуировали из-за угрозы взрыва
Главный корпус Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке эвакуировали из-за мужчины, заявившего, что у него с собой бомба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу океанариума.
Ранее в учреждении заявили о закрытии входа на территорию океанариума из-за чрезвычайной ситуации. Позже территория и главный корпус вновь открылись для посетителей.
Как пояснили в океанариуме, нетрезвый посетитель учреждения объявил, что у него в рюкзаке бомба.
«Сотрудники Росгвардии приняли решение эвакуировать посетителей и сотрудников океанариума из главного корпуса. Была проведена проверка. Мужчину оперативно задержали прибывшие сотрудники ОВД», — рассказали в пресс-службе.
У задержанного не обнаружили бомбы, угрозы посетителям нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru