Посетителей Приморского океанариума эвакуировали из-за угрозы взрыва

Главный корпус Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке эвакуировали из-за мужчины, заявившего, что у него с собой бомба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу океанариума.

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Ранее в учреждении заявили о закрытии входа на территорию океанариума из-за чрезвычайной ситуации. Позже территория и главный корпус вновь открылись для посетителей.

Как пояснили в океанариуме, нетрезвый посетитель учреждения объявил, что у него в рюкзаке бомба.

«Сотрудники Росгвардии приняли решение эвакуировать посетителей и сотрудников океанариума из главного корпуса. Была проведена проверка. Мужчину оперативно задержали прибывшие сотрудники ОВД», — рассказали в пресс-службе.

У задержанного не обнаружили бомбы, угрозы посетителям нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияВладивосток

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