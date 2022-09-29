Поселок в Курской области остался без света и воды после обстрела

При этом есть разрушения. Сильно пострадало здание бывшей школы. Кроме того, поврежден соседний трёхэтажный жилой дом. Серьезный ущерб нанесен трансформаторной подстанции, из-за чего часть поселка оказалась без электроэнергии и воды. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий атаки.

Старовойт добавил, что приграничный поселок Краснооктябрьский находится рядом с ранее пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе.

