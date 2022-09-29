Поселок в Курской области остался без света и воды после обстрела

Приграничный поселок Краснооктябрьский Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, было зафиксировано более 20 прилетов, пострадавших среди мирного населения нет.

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При этом есть разрушения. Сильно пострадало здание бывшей школы. Кроме того, поврежден соседний трёхэтажный жилой дом. Серьезный ущерб нанесен трансформаторной подстанции, из-за чего часть поселка оказалась без электроэнергии и воды. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий атаки.

Старовойт добавил, что приграничный поселок Краснооктябрьский находится рядом с ранее пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе.

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ФОТО: telegram.org/z
ТЕГИ:ОбстрелКурская Область
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