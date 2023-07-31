Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел ВСУ
Украинская армия вечером в понедельник обстреляла поселок Теткино Глушковского района. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Зафиксировано пять прилетов в районе Белопольской улицы. Повреждено несколько домовладений, уточнил Старовойт.
Власти региона окажут жителям поселка помощь в ликвидации последствий, пообещал губернатор.
Также он сообщил о четырех прилетах в поселке Краснооктябрьский. Повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановлению, когда это будет безопасно, написал глава Курской области.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник заявил, что Запад курирует атаки украинских спецслужб на регионы РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Москве у ж/д путей нашли снаряды от зенитного орудия
- Гладков сообщил об обстреле Шебекинского округа со стороны Украины
- Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел ВСУ
- Великобритания расширила антироссийские санкции в связи с приговором Кара-Мурзе
- На Кубани экс-чиновника осудили за передачу данных за рубеж
- Венеция запретила ночную жизнь
- В список параллельного импорта включили фотоаппараты Canon и Sony
- Зеленский пожаловался на нехватку западной помощи
- Правозащитник призвал арестовать жителя Челябинской области, подозреваемого в похищении женщины
- Российско-украинская команда Team Spirit выиграла $5 млн на турнире по Dota 2
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru