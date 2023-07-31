Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел ВСУ

Украинская армия вечером в понедельник обстреляла поселок Теткино Глушковского района. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Зафиксировано пять прилетов в районе Белопольской улицы. Повреждено несколько домовладений, уточнил Старовойт.

Власти региона окажут жителям поселка помощь в ликвидации последствий, пообещал губернатор.

Также он сообщил о четырех прилетах в поселке Краснооктябрьский. Повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановлению, когда это будет безопасно, написал глава Курской области.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник заявил, что Запад курирует атаки украинских спецслужб на регионы РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаКурская Область

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