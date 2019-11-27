Попытка суицида стала причиной сбоя в работе МЦД-1

Отмечается, что интервал между поездами был увеличен до 11 минут в районе 20 часов вечера. Как заявили агентству в Центральной пригородной пассажирской компании, были предприняты все меря для возвращения движения в норму.

Московские центральные диаметры – совместный проект министерства транспорта РФ, РЖД, столичных и областных властей. Линии наземного метро пройдут через центр Москвы, связав её с населенными пунктами ближнего Подмосковья. МЦД-1 соединяет Одинцово и Лобню.







