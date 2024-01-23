Польша объяснила поднятие самолетов в воздух активностью дальней авиации России
23 января 202409:35
Польша совместно с союзниками подняла в воздух самолеты, мотивируя это якобы активностью российской дальней авиации. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Польские военные предупредили о возможном повышении уровня шума из-за работы авиации, особенно это касается юго-восточных регионов страны.
Ранее сообщалось, что польский военный вертолет советского производства Ми-24 вторгся на территорию Белоруссии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru