Польша объяснила поднятие самолетов в воздух активностью дальней авиации России

Польша совместно с союзниками подняла в воздух самолеты, мотивируя это якобы активностью российской дальней авиации. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В Польше заявили об остановке начатой из-за активности авиации России операции

Польские военные предупредили о возможном повышении уровня шума из-за работы авиации, особенно это касается юго-восточных регионов страны.

Ранее сообщалось, что польский военный вертолет советского производства Ми-24 вторгся на территорию Белоруссии.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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