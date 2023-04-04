Полиция задержала в Волгограде прикурившего от Вечного огня
Приезжий гражданин в Волгограде задержан сотрудниками полиции после того, как прикурил сигарету от Вечного огня. Как сообщает сегодня областной главк МВД, произошло это у братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя.
В отделе полиции выяснилось, что задержанный в возрасте 34 лет находится в нетрезвом состоянии, а в Волгоград приехал из другого субъекта федерации.
Мужчина заключён под стражу в административном порядке. Сейчас решается вопрос об открытии дела по статье 244 Уголовного кодека РФ, которая определяет ответственность за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru