Полиция задержала в Волгограде прикурившего от Вечного огня

В отделе полиции выяснилось, что задержанный в возрасте 34 лет находится в нетрезвом состоянии, а в Волгоград приехал из другого субъекта федерации.

Мужчина заключён под стражу в административном порядке. Сейчас решается вопрос об открытии дела по статье 244 Уголовного кодека РФ, которая определяет ответственность за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

