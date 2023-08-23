Полиция задержала в Нахабино мигранта, ударившего девушку за короткие шорты

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Подмосковье полиция задержала подозреваемого в причинении телесных повреждений девушке, сообщает пресс-служба ведомства.

Один человек пострадал в драке со стрельбой в Балашихе

Она напомнила, что инцидент произошёл в Нахабино, где местной жительнице во время утренней пробежки мужчина причинил телесные повреждения.

«Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки задержан подозреваемый», - указал Волк, добавив, что было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее пострадавшая рассказала, что мужчине, который ударил её в лицо, не понравились слишком короткие шорты, в которых она совершала пробежку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Скриншот с видео
ТЕГИ:ИзбиениеЗадержаниеПолицияМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры