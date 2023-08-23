Полиция задержала в Нахабино мигранта, ударившего девушку за короткие шорты
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Подмосковье полиция задержала подозреваемого в причинении телесных повреждений девушке, сообщает пресс-служба ведомства.
Она напомнила, что инцидент произошёл в Нахабино, где местной жительнице во время утренней пробежки мужчина причинил телесные повреждения.
«Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки задержан подозреваемый», - указал Волк, добавив, что было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
Ранее пострадавшая рассказала, что мужчине, который ударил её в лицо, не понравились слишком короткие шорты, в которых она совершала пробежку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru