Полиция задержала в Нахабино мигранта, ударившего девушку за короткие шорты

Она напомнила, что инцидент произошёл в Нахабино, где местной жительнице во время утренней пробежки мужчина причинил телесные повреждения.

«Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки задержан подозреваемый», - указал Волк, добавив, что было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее пострадавшая рассказала, что мужчине, который ударил её в лицо, не понравились слишком короткие шорты, в которых она совершала пробежку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

