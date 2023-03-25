Полиция нашла тайник с боеприпасами в сельской гостинице под Херсоном

Полицейские обнаружили в гостинице села Стрелковое в Херсонской области тайник с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Жители Липецка получили несколько посылок с предметами, похожими на боеприпасы

«Сотрудники полиции ... выявили тайник с боеприпасами на территории домовладения гостиничного типа», — отметили в ведомстве.

Правоохранители изъяли 7 магазинов к автомату Калашникова, более 350 патронов различного калибра, военный разгрузочный жилет. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОружиеХерсонМВД

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