Полиция Ирландии перехватила рекордные 2,2 тонны кокаина стоимостью €157 млн

Полиция Ирландии перехватила рекордные 2,2 тонны кокаина стоимостью €157 млн, наркотики были найдены на сухогрузе, шедшем из Южной Америки, сообщает телеканал RTE.

Правоохранители сообщили, что получателем груза должны были стать ирландские, британские и европейские криминальные группы. Ирландская полиция задержала шесть человек, включая трех украинцев, по подозрению в перевозке рекордной партии.

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Ранее белорусские пограничники совместно с российскими коллегами пресекли транспортировку около 330 килограммов героина. В результате операции задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Беларуси. Установлено, что опиоидный наркотик проследовал из Ирана в Россию, затем в Белоруссию, а после должен был быть отправлен в Великобританию.

До этого в Ленинградской области задержан мужчина, в машине у которого были найдены более 121 килограмма наркотиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИрландияПолицияНаркотики

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