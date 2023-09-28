Полиция Ирландии перехватила рекордные 2,2 тонны кокаина стоимостью €157 млн

Ранее белорусские пограничники совместно с российскими коллегами пресекли транспортировку около 330 килограммов героина. В результате операции задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Беларуси. Установлено, что опиоидный наркотик проследовал из Ирана в Россию, затем в Белоруссию, а после должен был быть отправлен в Великобританию.

До этого в Ленинградской области задержан мужчина, в машине у которого были найдены более 121 килограмма наркотиков, передает «Радиоточка НСН».

