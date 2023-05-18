Полицейскому дали 11 лет тюрьмы за взятку на съемках «Чикатило»
Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего главу управления охраны общественного порядка столичного МВД Сергея Кулишова и его подчиненного Виталия Фокина к 5 и 11 годам колонии строго режима соответственно.
Фокин помимо получения взяток признан виновным в даче взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Бывших полицейских также приговорили к штрафам – Кулишов выплатит 1,2 миллиона рублей, Фокин – два миллиона рублей. Суд также запретил им занимать государственные должности в течение четырех и шести лет соответственно.
В даче взяток также обвиняется гендиректор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков. На время следствия его не стали арестовывать, ограничившись подпиской о невыезде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru