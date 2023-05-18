Полицейскому дали 11 лет тюрьмы за взятку на съемках «Чикатило»

Фокин помимо получения взяток признан виновным в даче взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Бывших полицейских также приговорили к штрафам – Кулишов выплатит 1,2 миллиона рублей, Фокин – два миллиона рублей. Суд также запретил им занимать государственные должности в течение четырех и шести лет соответственно.

В даче взяток также обвиняется гендиректор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков. На время следствия его не стали арестовывать, ограничившись подпиской о невыезде.

