Полицейские перехватили под Тюменью фаршированных наркотиками карасей

Автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина. При досмотре багажника гаишники увидели картонную коробку с карасями. Водитель заявил, что рыба принадлежит пассажирке.

В карасях оперативники нашли 41 цилиндрический сверток со спайсом. Общий вес наркотика составил 800 грамм.

Женщина уже имеет судимость за наркотики, сейчас она находится под домашним арестом.

