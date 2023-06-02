Полицейские перехватили под Тюменью фаршированных наркотиками карасей

Полицейские на федеральной трассе под Тюменью задержали 70-летнюю пенсионерку, которая везла фаршированных свертками со спайсом карасей. Об этом сообщает областной главк УМВД.

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Автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина. При досмотре багажника гаишники увидели картонную коробку с карасями. Водитель заявил, что рыба принадлежит пассажирке.

В карасях оперативники нашли 41 цилиндрический сверток со спайсом. Общий вес наркотика составил 800 грамм.

Женщина уже имеет судимость за наркотики, сейчас она находится под домашним арестом.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:НаркотикиТюмень

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