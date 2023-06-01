Похожий на миру предмет найден возле остановки автобуса в Москве
Предмет, вызывавший подозрение у бдительных граждан, найден на севере российской столицы в районе остановки общественного транспорта. Как выяснили «Известия», случилось это на Международном шоссе.
Сигнал о странной находке правоохранительным органам поступил от местного жителя - рыбака. На место прибыли представители экстренных службы. Внешне объект напоминает мину.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», эксперты установили, почему не сдетонировала взрывчатка на трёх из восьми украинских беспилотных летательных аппаратов, подавленных РЭБ при налёте на столичный регион 30 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru