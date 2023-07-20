Погибшая в Крыму из-за БПЛА девочка не дошла до дома всего 100 метров

По их словам, она вместе с подругой Владой встречала рассвет. ЧП произошло когда она возвращалась и была практически рядом с домом - до него оставалось всего 100 метров.

Один из друзей Иры сообщил, что её мама находится в состоянии шока.

«У Иры было много друзей. Адекватный человек. Она нам помогала, училась хорошо, слушалась учителей», — поделилась одна из подруг погибшей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинский беспилотник атаковал северо-западную часть Крыма, в результате чего погибла девочка-подросток. Он добавил, что её семья получит всю необходимую помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

