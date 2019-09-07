Подводная обсерватория таинственно исчезла со дна Балтийского моря

Немецкая подводная обсерватория Boknis Eck, которая находилась в засекреченном секторе Балтийского моря, бесследно пропала. Об этом на своем сайте сообщил Центр океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR (Германия).

Подводная обсерватория прекратила подавать сигналы 21 августа 2019 года. Дайверы, направленные в зону расположения Boknis Eck, не обнаружили обсерваторию. Ученые исключили возможность ее сноса течением – вес сооружения составлял сем тонн. Стоимость обсерватории составляет порядка 300 тыс. евро.

Расследованием пропажи занялась немецкая полиция, пишет Газета.ру.

Обсерватория, установленная в 2016 году на дне залива Эккернфёрде, позволяла ученым фиксировать изменения в Балтийском море.

Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН заявил о необходимости участия российских ученых в изучении «потерянного флота Гитлера».

