Подтверждена гибель троих военнослужащих в аварии на КАДе
Трое военнослужащих погибли, еще трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на КАДе в Санкт-Петербурге, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Росгвардию.
Получивших травмы госпитализировали. Семьям погибших будет оказана поддержка, отметили в ведомстве.
Известно, что произошло столкновение военного грузовика с двумя автомобилями. Это случилось на 84-м километре внутреннего кольца КАДа. Причиной аварии могло стать лопнувшее колесо у тяжелой техники.
Ранее в ДТП в Ростовской области погибли восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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