Подтверждена гибель пилотов разбившегося в Алжире Су-30

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел накануне, 27 января, около полуночи по московскому времени. Истребитель российского производства выполнял учебно-тренировочный полет.

Экипаж состоял из двух офицеров в звании полковника и лейтенанта, сообщает RT. Также отмечается, что обломки истребителя найдены в безлюдном районе в 400 километрах от столицы.

Всего в ВВС Алжира насчитывается несколько десятков истребителей Су-30, отмечает РИА ФАН.

