Подтверждена гибель пилотов разбившегося в Алжире Су-30
Экипаж истребителя Су-30, который потерпел катастрофу в Алжире, погиб. Смерть обоих пилотов подтвердили в министерстве обороны страны.
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел накануне, 27 января, около полуночи по московскому времени. Истребитель российского производства выполнял учебно-тренировочный полет.
Экипаж состоял из двух офицеров в звании полковника и лейтенанта, сообщает RT. Также отмечается, что обломки истребителя найдены в безлюдном районе в 400 километрах от столицы.
Всего в ВВС Алжира насчитывается несколько десятков истребителей Су-30, отмечает РИА ФАН.
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