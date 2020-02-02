Подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска задержан
Сотрудники СК РФ задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб один человек и пострадали еще четверо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — сказано на сайте СК РФ.
Напомним, местные власти заявили, что не выдавали разрешений на проведение мероприятий в помещении кафе «Родня» Академгородска Новосибирска.
Ранее стало известно, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина в Новосибирск отправилась группа криминалистов центрального аппарата для помощи в расследовании инцидента, пишет RT.
По предварительным данным, причиной обрушения стало скопление снега на крыше.
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