Подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска задержан

2 февраля 202011:37

Сотрудники СК РФ задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб один человек и пострадали еще четверо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — сказано на сайте СК РФ.

Стали известны подробности о пострадавших при обрушении крыши в кафе Новосибирска

Напомним, местные власти заявили, что не выдавали разрешений на проведение мероприятий в помещении кафе «Родня» Академгородска Новосибирска.

Ранее стало известно, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина в Новосибирск отправилась группа криминалистов центрального аппарата для помощи в расследовании инцидента, пишет RT.

По предварительным данным, причиной обрушения стало скопление снега на крыше.

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ФОТО: pxhere.com
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