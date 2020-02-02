Подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска задержан

Сотрудники СК РФ задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб один человек и пострадали еще четверо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — сказано на сайте СК РФ.