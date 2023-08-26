Под украинский обстрел попало село в Брянской области

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Снарядами были повреждены четыре жилых дома.

Уточняется, что из-за украинского обстрела частично нарушено энергоснабжение.

Ранее украинские военные из «Градов» обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. В результате попадания кассетных боеприпасов есть четверо пострадавших, передает «Радиоточка НСН». С осколочными ранениями их госпитализировали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

