Под украинский обстрел попало село в Брянской области
Украинская сторона обстреляла село Кирилловка Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Снарядами были повреждены четыре жилых дома.
Уточняется, что из-за украинского обстрела частично нарушено энергоснабжение.
Ранее украинские военные из «Градов» обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. В результате попадания кассетных боеприпасов есть четверо пострадавших, передает «Радиоточка НСН». С осколочными ранениями их госпитализировали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru