Под украинский обстрел попало село в Брянской области

Украинская сторона обстреляла село Кирилловка Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил о шести пострадавших после обстрела Уразово кассетными боеприпасами

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Снарядами были повреждены четыре жилых дома.

Уточняется, что из-за украинского обстрела частично нарушено энергоснабжение.

Ранее украинские военные из «Градов» обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. В результате попадания кассетных боеприпасов есть четверо пострадавших, передает «Радиоточка НСН». С осколочными ранениями их госпитализировали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУБрянская ОбластьОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры