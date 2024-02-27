Под Саратовом загорелся завод по выпуску ячеек для яиц
27 февраля 202418:43
Под Саратовом горит завод по изготовлению ячеек для яиц. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.
Уточняется, что здание железобетонное, поэтому угрозы распространения огня нет. О пострадавших также не поступало информации.
«Загорание на частном предприятии по изготовлению ячеек для яиц», - отметили в пресс-службе, добавив, что возгорание локализовано.
Ранее на металлурическом заводе в Балаково под Саратовом пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru