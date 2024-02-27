Под Саратовом загорелся завод по выпуску ячеек для яиц

Под Саратовом горит завод по изготовлению ячеек для яиц. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

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Уточняется, что здание железобетонное, поэтому угрозы распространения огня нет. О пострадавших также не поступало информации.

«Загорание на частном предприятии по изготовлению ячеек для яиц», - отметили в пресс-службе, добавив, что возгорание локализовано.

Ранее на металлурическом заводе в Балаково под Саратовом пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Саратовская ОбластьПожар

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