Под Саратовом три человека погибли из-за отравления угарным газом
Три человека отравились угарным газом в селе Давыдовка в Пугачевском районе Саратовской области. Об этом заявил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин.
По предварительной информации, ЧП произошло в ночное время в частном доме на улице Советской в Давыдовке.
«В результате отравления угарным газом женщина и двое мужчин погибли», — написал Юрин в своем Telegram-канале.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее в Арзамасе пять человек погибли в результате пожара в жилом доме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru