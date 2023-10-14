Под Саратовом три человека погибли из-за отравления угарным газом

По предварительной информации, ЧП произошло в ночное время в частном доме на улице Советской в Давыдовке.

«В результате отравления угарным газом женщина и двое мужчин погибли», — написал Юрин в своем Telegram-канале.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее в Арзамасе пять человек погибли в результате пожара в жилом доме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

