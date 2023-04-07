Под Москвой обнаружили разбившийся при тестировании российский беспилотник

Отмечается, что это учебный беспилотник российского производства, разбившийся при тестировании. Никакой опасности он не представляет.

По данным собеседника агентства, сейчас специалисты ищут все фрагменты БПЛА.

Ранее дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором нашли в лесополосе неподалеку от аэродрома Кубинка в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

