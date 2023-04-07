Под Москвой обнаружили разбившийся при тестировании российский беспилотник
Фрагменты потерпевшего крушение БПЛА нашли в деревне Чудиново в Подмосковье, поблизости от дачных домов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.
Отмечается, что это учебный беспилотник российского производства, разбившийся при тестировании. Никакой опасности он не представляет.
По данным собеседника агентства, сейчас специалисты ищут все фрагменты БПЛА.
Ранее дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором нашли в лесополосе неподалеку от аэродрома Кубинка в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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