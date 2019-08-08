Под Хабаровском уже подтопило 700 загородных участков
Уже не менее семисот дачных участков подтоплены в Хабаровском крае из-за повышения уровня воды в реке Амур, сообщает региональное МЧС. Основной паводок пришёлся на левый берег реки. Вода подтопила как жилые территории, так и давно заброшенные.
Как отмечает RT, сейчас специалисты проводят оценку ситуации вдоль береговой линии Хабаровска. Согласно оперативным прогнозам там могут быть подтоплены жилые дома.
На сегодняшнее утро уровень Амура достиг отметки 493 сантиметра. Это на 43 сантиметра превышает показатель, означающий неблагоприятное явление.
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