Под Белгородом два бойца самообороны пострадали при сбросе СВУ с дрона
Два человека пострадали в результате сброса взрывчатки с беспилотника в хуторе Климовое в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«С квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, медики оказали необходимую помощь пострадавшим, пишет RT.
Ранее дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в белгородском поселке Горьковский, двух мужчин госпитализировали с осколочными ранениями ног, напоминает «Свободная пресса».
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