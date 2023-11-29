Под Белгородом два бойца самообороны пострадали при сбросе СВУ с дрона

Два человека пострадали в результате сброса взрывчатки с беспилотника в хуторе Климовое в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Объект связи в Белгородской области был атакован дроном-камикадзе

«С квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, медики оказали необходимую помощь пострадавшим, пишет RT.

Ранее дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в белгородском поселке Горьковский, двух мужчин госпитализировали с осколочными ранениями ног, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиБелгородская область

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