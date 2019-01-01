По факту ЧП в Черном море возбуждено уголовное дело

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, после ЧП с прогулочным судном у побережья Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

В ведомстве напомнили, что в результате происшествия погибли как минимум два человека.

Джубга — посёлок городского типа (курортный посёлок) в Туапсинском районе Краснодарского края. Административный центр Джубгского городского поселения.

