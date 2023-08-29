Площадь пожара в Геленджике увеличилась до пяти гектаров

В курортном городе Геленджике Краснодарского края площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Вертолет Ми-8 МЧС привлекли к тушению природного пожара в Геленджике

Быстрому распространению огня способствует ветер до 25-30 метров в секунду. Пожарным приходится работать в условиях горно-лесистой местности в темное время суток.

К тушению пожара привлекли 195 человек и 45 единиц техники.

Полиция ранее задержала мужчину, устроившего природный пожар в Геленджике, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарКраснодарский Край

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