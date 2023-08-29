Площадь пожара в Геленджике увеличилась до пяти гектаров
29 августа 202322:29
В курортном городе Геленджике Краснодарского края площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Быстрому распространению огня способствует ветер до 25-30 метров в секунду. Пожарным приходится работать в условиях горно-лесистой местности в темное время суток.
К тушению пожара привлекли 195 человек и 45 единиц техники.
Полиция ранее задержала мужчину, устроившего природный пожар в Геленджике, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru