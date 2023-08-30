Петербургской активистке дали шесть лет колонии за фейки об армии России

Суд приговорил петербургскую активистку Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима за распостранение фейков о российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

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Кроме того, Смирновой запрещено работать в сфере, связанной с размещением публикаций в Интернете сроком на три года.

По мнению следствия,в марте прошлого года Смирнова опубликовала в свободном доступе недостоверную информацию о действиях ВС России.


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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:СудыРоссийская Армия

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