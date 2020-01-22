Петербургских подростков заподозрили в убийстве офицера из Казахстана

Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что мужчина повздорил с подростками на Дегтярной улице, после чего был госпитализирован с травмой головы. В больнице пенсионер скончался. СМИ сообщали, что мужчина якобы сделал подросткам замечание, из-за чего был жестоко избит.

Однако в Следственном комитете версию избиения мужчины опровергли. По данным ведомства, пенсионер получил смертельную травму возле входа в свою квартиру

По данным «Интерфакса», погибший был ветераном МВД Казахстана в звании подполковника, которые после выхода на пенсию переехал в Санкт-Петербург.

