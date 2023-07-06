Песков заявил, что не располагает информацией о похищении россиянки в Ираке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о похищении россиянки Елизаветы Цурковой в Ираке, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что защитой интересов граждан РФ за рубежом занимаются дипломатические ведомства,
«Обязательно поинтересуемся в министерстве иностранных дел», - пообещал представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пропавшая несколько месяцев назад Елизавета Цуркова, имеющая российское и израильское гражданства, удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы в Ираке, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru