Песков: все атаковавшие сегодня Москву беспилотники были нейтрализованы

Все беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были нейтрализованы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, принимаются все соответствующие меры. Песков указал на участившиеся попытки Украины атаковать российские регионы беспилотниками.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. Один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.

После генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что рухнувшие в Москве дроны двигались на предельно низкой высоте, тем самым минуя зону радиолокационной видимости, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МоскваВСУБеспилотникиДмитрий Песков

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