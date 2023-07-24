Песков: все атаковавшие сегодня Москву беспилотники были нейтрализованы
Все беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были нейтрализованы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, принимаются все соответствующие меры. Песков указал на участившиеся попытки Украины атаковать российские регионы беспилотниками.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. Один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.
После генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что рухнувшие в Москве дроны двигались на предельно низкой высоте, тем самым минуя зону радиолокационной видимости, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru