Песков: В Кремле с тревогой восприняли сообщения о депутате Делимханове

По его словам, информацию о ранении депутата в администрации президента восприняли с тревогой.

«Надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — заключил представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация о ранении Делимханова. Позже командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Герой России жив и находится в Чечне, сообщает RT.

