Песков: В Кремле с тревогой восприняли сообщения о депутате Делимханове
14 июня 202315:58
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле переживают за Героя России Адама Делимханова, сообщает РИА Новости.
По его словам, информацию о ранении депутата в администрации президента восприняли с тревогой.
«Надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — заключил представитель Кремля.
Ранее в СМИ появилась информация о ранении Делимханова. Позже командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Герой России жив и находится в Чечне, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru