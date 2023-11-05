Переговоры с блокирующим самолет в аэропорту Гамбурга мужчиной продолжаются

Полиция ведет переговоры с мужчиной, который, прорвавшись на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга, блокировал самолет и удерживает в нем четырехлетнюю дочку. Об этом сообщает полиция Гамбурга на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).