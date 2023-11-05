Переговоры с блокирующим самолет в аэропорту Гамбурга мужчиной продолжаются

Полиция ведет переговоры с мужчиной, который, прорвавшись на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга, блокировал самолет и удерживает в нем четырехлетнюю дочку. Об этом сообщает полиция Гамбурга на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

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«Обновленная информация по состоянию на 08:35 (10:35 мск): переговоры продолжаются», – говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что сохраняется чрезвычайная ситуация, воздушная гавань закрыта для пассажиров.

Накануне вечером вооруженный мужчина на автомобиле сумел выехать на площадку для обслуживания самолетов и блокировать лайнера авиакомпании Turkish Airlines. Пассажиров самолета эвакуировали, пострадавших нет. Мужчина в салоне удерживает свою четырехлетнюю дочь.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЗаложникиПроисшествиеСамолет

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