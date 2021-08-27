Пентагон: талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что участники запрещённого в России радикального движения «Талибан» выпустили из тюрем заключённых, сообщает РИА Новости.

По его словам, талибы «захватили и опустошили» две тюрьмы, в которых содержались, в том числе, члены террористических группировок, которых американские войска перед своим уходом передали властям Афганистана.

«Я не располагаю точной цифрой, но очевидно, что счёт идет на тысячи человек», - резюмировал Кирби.

Ранее боевики движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент страны Ашраф Гани объявил о своей отставке и бежал из страны.