Пентагон: талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что участники запрещённого в России радикального движения «Талибан» выпустили из тюрем заключённых, сообщает РИА Новости.
По его словам, талибы «захватили и опустошили» две тюрьмы, в которых содержались, в том числе, члены террористических группировок, которых американские войска перед своим уходом передали властям Афганистана.
«Я не располагаю точной цифрой, но очевидно, что счёт идет на тысячи человек», - резюмировал Кирби.
Ранее боевики движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент страны Ашраф Гани объявил о своей отставке и бежал из страны.
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