Пентагон: США изучат данные о «применении» своего оружия при крушении Ил-76
26 января 202402:02
Соединенные Штаты изучают заявления о том, что при поражении российского самолета Ил-76 в Белгородской области, перевозившего военнопленных Украины, применялось американское оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Министерства обороны Сабрины Сингх.
«Мы изучаем данный вопрос», — прокомментировала она данные утверждения.
Ранее Госдеп отверг причастность США к катастрофе Ил-76, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru