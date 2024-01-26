Пентагон: США изучат данные о «применении» своего оружия при крушении Ил-76

Соединенные Штаты изучают заявления о том, что при поражении российского самолета Ил-76 в Белгородской области, перевозившего военнопленных Украины, применялось американское оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Министерства обороны Сабрины Сингх.

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«Мы изучаем данный вопрос», — прокомментировала она данные утверждения.

Ранее Госдеп отверг причастность США к катастрофе Ил-76, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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