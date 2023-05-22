Пентагон опроверг сообщения о взрыве у здания министерства

Министерство обороны США опровергло появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве у здания ведомства, сообщает РИА Новости.

Власти опровергли информацию о взрывах в районе аэродрома Севастополя

«Нет», - заявил представитель пресс-службы Пентагона на вопрос агентства.

Ранее в соцсетях стал распространяться сообщения о якобы взрыве у здания американского оборонного ведомства, передает «Радиоточка НСН».

Позже корреспондент Washington Post Юнус Паксой опубликовал фото, на котором отсутствуют какие-либо последствия инидента. В соцсетях предположили, что первый снимок был сгенерирован нейросетью, а СМИ приняли его за реальное фото.

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ФОТО: соцсети / корреспондент Washington Post Юнус Паксой
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