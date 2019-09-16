Педофил четыре дня измывался над девочкой в Москве
16 сентября11:05
Педофил четверо суток издевался над 13-летней девочкой-подростком в Москве. Он удерживал несчастную в своей квартире на востоке столицы и насиловал всё это время.
Как стало известно РЕН ТВ, 32-летний извращенец запер незнакомую школьницу в своём жилище на 1-й Новокузьминской улице. Каким-то чудом пострадавшая вернулась домой через четыре дня.
Полиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что педофил – уроженец Магнитогорска, ранее он уже отбывал наказание по приговору суда за разбойное нападение.
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ФОТО: depositphotos.com
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