Педофил четыре дня измывался над девочкой в Москве

Педофил четверо суток издевался над 13-летней девочкой-подростком в Москве. Он удерживал несчастную в своей квартире на востоке столицы и насиловал всё это время.

Как стало известно РЕН ТВ, 32-летний извращенец запер незнакомую школьницу в своём жилище на 1-й Новокузьминской улице. Каким-то чудом пострадавшая вернулась домой через четыре дня.

Полиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что педофил – уроженец Магнитогорска, ранее он уже отбывал наказание по приговору суда за разбойное нападение.

