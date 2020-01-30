Пассажиры рейса Симферополь-Москва не заметили «террористку» на борту

«Паники никакой не было. Мы просто думали, что по техническим причинам мы ждем урегулирования каких-то моментов», - рассказала телеканалу «360» одна из пассажирок. Она добавила, что о ЧП они узнали уже из СМИ.

Ранее стало известно, что инцидент произошел на борту самолета, принадлежащего авиакомпании S7. Одна из пассажирок пригрозила взорвать самолет.

После приземления в аэропорту Домодедово лайнер был отогнан на специальную стоянку. Поднявшиеся на борт полицейские задержали женщину, никаких опасных предметов при себе у нее не было. По некоторым данным, «террористка» находилась в состоянии алкогольного опьянения.

