Пассажиры рейса Симферополь-Москва не заметили «террористку» на борту
Пассажиры рейса Симферополь-Москва, на борту которого женщина угрожала взорвать бомбу, ничего не знали о происходящем вплоть до посадки. Одна из пассажирок того рейса рассказала, что людям в салоне не сообщали об инциденте во время полета.
«Паники никакой не было. Мы просто думали, что по техническим причинам мы ждем урегулирования каких-то моментов», - рассказала телеканалу «360» одна из пассажирок. Она добавила, что о ЧП они узнали уже из СМИ.
Ранее стало известно, что инцидент произошел на борту самолета, принадлежащего авиакомпании S7. Одна из пассажирок пригрозила взорвать самолет.
После приземления в аэропорту Домодедово лайнер был отогнан на специальную стоянку. Поднявшиеся на борт полицейские задержали женщину, никаких опасных предметов при себе у нее не было. По некоторым данным, «террористка» находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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