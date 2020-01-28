Пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке в Новосибирске

Пассажирский лайнер вынужденно возвращается в новосибирский аэропорт «Толмачево». Об этом сообщил источник агентства «Интерфакс». По его данным, у самолёта возникли проблемы с закрылками – они не убрались при наборе высоты.

Речь о самолёте Embraer 170, направлявшемся из Новосибирска в Екатеринбург, уточняет РИА Новости.

