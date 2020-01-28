Пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке в Новосибирске
28 января 202013:49
Пассажирский лайнер вынужденно возвращается в новосибирский аэропорт «Толмачево». Об этом сообщил источник агентства «Интерфакс». По его данным, у самолёта возникли проблемы с закрылками – они не убрались при наборе высоты.
Речь о самолёте Embraer 170, направлявшемся из Новосибирска в Екатеринбург, уточняет РИА Новости.
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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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