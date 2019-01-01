Пассажирский самолет экстренно сел в Иране
Самолет Airbus A-340-313 авиакомпании «Air France», направлявшийся из Парижа в Мумбаи, экстренно приземлился в иранском аэропорту Исфахана, сообщает телеканал «360».
Что случилось на борту судна, пока не известно, однако приземление оказалось благополучным.
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