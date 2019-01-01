Происшествия

Пассажирский самолет экстренно сел в Иране

8 мая20:47

Самолет Airbus A-340-313 авиакомпании «Air France», направлявшийся из Парижа в Мумбаи, экстренно приземлился в иранском аэропорту Исфахана, сообщает телеканал «360».

Что случилось на борту судна, пока не известно, однако приземление оказалось благополучным.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Самолёт

партнеры