Пассажирский поезд и КамАЗ столкнулись В Тамбовской области

Один человек погиб и восемь пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика КамАЗ в Тамбовской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

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По данным ведомства, трагедия произошла на Лазовском переезде в Сампурском районе.

«По уточненной информации, один погиб, один зажат, восемь человек госпитализировали», - отметили в МЧС.

В сообщении говорится, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода пяти вагонов пассажирского поезда № 21 в Мурманской области, который следовал из Мурманска в Санкт-Петербург, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
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