Пассажирский поезд и КамАЗ столкнулись В Тамбовской области

По данным ведомства, трагедия произошла на Лазовском переезде в Сампурском районе.

«По уточненной информации, один погиб, один зажат, восемь человек госпитализировали», - отметили в МЧС.

В сообщении говорится, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода пяти вагонов пассажирского поезда № 21 в Мурманской области, который следовал из Мурманска в Санкт-Петербург, сообщают «Невские новости».

