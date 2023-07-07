Паше Технику дали 13 суток административного ареста за нацистские татуировки

Рэперу Павлу Ивлеву, известному под псевдонимом Паша Техник, дали 13 суток административного ареста за нацистские символики, сообщает Mash.

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О задержании музыканта накануне сообщила в своих соцсетях его бывшая жена. В своем сообщении она напомнила, что нацистская символика запрещена на территории России.

Ранее бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс ответил на подозрение в восхвалении нацизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Тверского районного суда Москвы
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