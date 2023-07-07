Паше Технику дали 13 суток административного ареста за нацистские татуировки

В ЛДПР предложили конфисковывать автомобили с немецкими номерами в РФ В ЕС договорились о срочном выделении €500 млн на увеличение производства боеприпасов Число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до 55 Минобороны подготовило законопроект о наказаниях за непредоставление отдыха солдатам Задержан житель Симферополя, который взорвал железнодорожную дорогу в Крыму