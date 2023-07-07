Паше Технику дали 13 суток административного ареста за нацистские татуировки
7 июля 202312:27
Рэперу Павлу Ивлеву, известному под псевдонимом Паша Техник, дали 13 суток административного ареста за нацистские символики, сообщает Mash.
О задержании музыканта накануне сообщила в своих соцсетях его бывшая жена. В своем сообщении она напомнила, что нацистская символика запрещена на территории России.
Ранее бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс ответил на подозрение в восхвалении нацизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru